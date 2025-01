Segurança máxima! Como é o complexo onde o São Paulo treina nos EUA

São Paulo vem treinando no complexo Wide World of Sports, em Orlando - (crédito: Foto: Divulgação/espnwwos.com)

O São Paulo vem realizando sua pré-temporada no estiloso complexo Wide World of Sports, em Orlando. Contudo, além dos gramados, bastante elogiados por Luis Zubeldía, o local também está sendo conhecido pelo seu rigor com a segurança. Tanto que nem mesmo os jornalistas credenciados tem facilidade para assistir aos treinos do Tricolor.

Logo no primeiro dia, os jornalistas foram orientados pela equipe de relações públicas sobre a obrigatoriedade de estarem acompanhados para realizarem filmagens dentro da enorme estrutura do local. Entretanto, os repórteres só conseguiram entrar no local junto com uma assessora do evento ou do São Paulo.

Além disso, os jornalistas não puderam levar as credenciais para casa. Existia um temor que o repórter desse sua credencial para outra pessoa entrar no complexo. Tudo isso por conta de uma preocupação com o número de torcedores do São Paulo que gostariam de assistir ao treino da equipe.

São Paulo vai embora do complexo de ‘segurança máxima’

As atividades acabaram sendo abertas quase em sua totalidade à imprensa, mas torcedores só poderão acompanhar o treino do dia 17, que vai acontecer no Complexo da Universidade da Flórida Central (UCF). Apesar de todo o rigor, o Tricolor não deve mais treinar no complexo Wide World of Sports.

Isso porque a partir de agora, o clube fará apenas um treinamento na UCF e depois vai para Fort Lauderdale, onde enfrenta o Flamengo também pela FC Series. Aliás, metade do elenco não vai atuar contra o Rubro-Negro. Afinal, cerca de 10 jogadores vão voltar ao Brasil para participar da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. O embate acontece no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP.

