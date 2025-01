Neymar revela recado de Messi ao deixar o Barcelona

EAST RUTHERFORD, NJ - JULY 22: Lionel Messi #10 and Neymar #11 of Barcelona react to the way Juventus lined up for a kick in the first half during the International Champions Cup 2017 on July 22, 2017 at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Elsa/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Baixinho Romário também vai se aventurar nas plataformas digitais e lançará um canal, nesta quinta-feira (16). Para a estreia do canal RomárioTV, o ex-atleta convidou Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, para bater um papo sobre a carreira e futuro do jogador. A entrevista no “De Cara com o Cara” estará completa no Youtube, às 20h30 (de Brasília).

Em vídeo nas redes sociais, Neymar de uma resposta interessante sobre sua saída do Barcelona para o PSG. O astro confidenciou a Romário o que ouviu de Lionel Messi após o argentino descobrir a bombástica decisão.

“(Messi me disse) ‘Você quer ser melhor do mundo? Eu vou te fazer melhor do mundo'”, revela Neymar sobre o que Messi lhe disse momentos antes de deixar o Barça.

Ainda no vídeo, Romário, aliás, também faz perguntas como “Mbappé é chato?”, “Vai comprar o Santos?”, “voltaria para o Flamengo ou Santos se fosse para o Brasil?”. Além disso, Neymar destacou que seu “prime”, o auge como jogador, aconteceu no PSG.

Neymar no Barcelona

Em 2013, Neymar foi para Barcelona. Polêmicas à parte com relação aos valores da transferências, o jogador conquistou oito títulos com o time catalão e fez história no futebol ao formar ao longo de sua trajetória o trio MSN. Neymar deixou o Barça com uma Supercopa da Espanha (2013), duas LaLiga (2015 e 2016), três Copa do Rei (2015, 2016 e 2017). Além disso, conquistou uma Champions League (2015) e um Mundial de Clubes (2015).

