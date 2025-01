Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira (16/01), às 19h30 (de Brasília), cisitando o Bragantino no Nabi Abi Chedid. Enquanto o Massa Bruta trouxe peças novas e aposta em um elenco modificado, o Timão não anunciou nenhum reforço e aposta na manutenção do elenco para estrear com o pé direito na competição. A cobertura desta partida conta com a cobertura da Voz do Esporte. O pré-jogo começa às 18h (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O premiado Cesar Tavares narra a partida. Mas este duelo pelo Paulistão também conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Lucca Dutra na reportagem.

