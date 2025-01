Entenda os planos e expectativas do Grêmio com a chegada de Cuéllar

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 02: Gustavo Cuellar of of Al-Shabab looks on before the Saudi Pro League match between Al-Shabab and Al-Taawoun at Al-Shabab Club Stadium on December 02, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Michael Regan/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do volante Cuéllar na noite da última quarta-feira (15). O planejamento traçado é que ele desembarque em Porto Alegre nesta quinta para realizar os exames médicos e, com a aprovação, assinar contrato de dois anos, com a opção de ampliação por mais uma temporada. A informação é do portal “Zero Hora”.

Mesmo com o otimismo na negociação, a diretoria do Imortal preferiu adotar uma postura mais cautelosa e obter algumas garantias. Apesar de receber um sinal positivo na negociação desde a semana passada, a rescisão contratual com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, foi confirmada somente na última segunda-feira (13). A integração do colombiano ao elenco depende apenas da assinatura do vínculo, e o acerto é visto como badalado no mercado brasileiro.

Inclusive, a análise é de que Cuellar tenha condições de ser titular na estreia da equipe na temporada. Afinal, a sua última partida foi no dia 10 de janeiro, quando o Al-Shabab perdeu para o Al-Ahli na liga saudita. Na verdade, ele chega em melhor condição física que os próprios futuros companheiros, que só disputaram um jogo-treino diante do São José e realizaram as atividades de pré-temporada no CT Luiz Caralho.

Obviamente, o colombiano vai precisar demonstrar com o seu rendimento que merece estar entre os 11 iniciais. Vale relembrar que a dupla de volantes do Imortal na reta final de 2024 foi Villasanti e Dodi. Ou seja, se Cuéllar conseguir corresponder às expectativas, na teoria ele ganharia a vaga do segundo.

Por sinal, o Tricolor Gaúcho protagonizou uma disputa com o Fluminense pela contratação do volante colombiano. Isso porque o jogador negociava simultaneamente com os dois clubes, porém não nenhum deles sabia de tal situação. O time das Laranjeiras, aliás, demonstrou irritação após a exposição de tal cenário.

Grêmio busca mais três reforços para o primeiro semestre de 2025

O Grêmio não se mostra satisfeito com suas contratações até aqui, já que fechou somente com o lateral-direito João Lucas. A diretoria se mobiliza para concretizar a chegada de mais um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante. Neste último caso, os gaúchos retomaram as conversas pelo sueco Niklas Eliasson. Contudo, as tratativas com o AEK, da Grécia, estão longe de um consenso.

A estreia oficial do Imortal na temporada será diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, às 22h (de Brasília) do dia 22 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.