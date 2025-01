Quinteros admite chance de Marchesín deixar o Grêmio: ‘Portas abertas’

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X THE STRONGEST - ESPORTES - Lance da partida entre The Stronges e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Est..dio Hernando Siles, em La Paz, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O técnico Gustavo Quinteros admitiu pela primeira vez publicamente a chance de Marchesín deixar o Grêmio. Em entrevista ao programa “Vélez e seu mundo”, o principal intuito do novo treinador tricolor era detalhar a sua passagem vitoriosa pelo clube argentino, mas ele aproveitou para mencionar que há uma indefinição a respeito da permanência do goleiro.

O comandante argentino naturalizado boliviano abordou que há possibilidade real de haver um acerto entre o clube brasileiro e o Boca Juniors na negociação por Marchesín.

“Temos bons jogadores, goleiros bons também. É normal que tenham interessados. Se o jogador, o Grêmio e o Boca chegarem a um acordo em uma negociação, e o jogador quiser ir, sempre tem as portas abertas para sair. Mas também tem as portas abertas para ficar em um projeto que tomara que seja exitoso como foi o no Vélez”, comentou.

As conversas entre os Xeneizes e o Imortal progrediram nos últimos dias, o que indica um possível desfecho positivo. Afinal, o clube argentino aumentou seus esforços para convencer o arqueiro a mudar de ares e criou uma dúvida em Marchesín sobre o seu futuro.

A mídia argentina, aliás, aponta que houve o envio de uma oferta. Em contrapartida, o Tricolor Gaúcho não confirma publicamente que as negociações estão avançadas e que ocorreu apenas uma consulta das atuais condições. Por sinal, o Grêmio frisa que sua prioridade é a manutenção de Marchesín, que está ausente nos treinos já há cinco dias, pois alegou incômodos musculares, de acordo com comunicado do clube.

Grêmio já trabalha com a possibilidade de perder Marchesín

Internamente a situação é diferente. Afinal, o Tricolor Gaúcho já começa a traçar um planejamento caso o goleiro decida por retornar à Argentina. A avaliação é de que o jogador está caminhando para a reta final da carreira, já que tem 37 anos. Além disso, uma proposta de um clube do seu país natal tem grande influência para uma possível mudança.

Se houver um acerto entre os clubes, o Grêmio precisaria ir urgentemente ao mercado atrás de uma peça de reposição. A preferência, aliás, seria um atleta brasileiro a um estrangeiro. A trajetória de Marchesín no Imortal teve seu pontapé inicial no começo de 2024, com 46 jogos pelo time. Em um primeiro momento, ele apresentou desempenho irregular o que causou desconfiança. Tanto que o ex-treinador Renato Gaúcho adotou um revezamento na posição, mas depois o argentino se firmou como o titular e até virou uma liderança no vestiário.

