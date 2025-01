Cebolinha indica volta aos gramados pelo Flamengo

Enquanto o elenco principal do Flamengo está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, o atacante Everton Cebolinha realiza atividades no CT Ninho do Urubu, pois ainda se recupera de lesão no Tendão de Aquiles. No entanto, os torcedores se encheram de esperança pelo retorno do jogador aos gramados logo após a mensagem do atleta nas redes sociais.

Everton Cebolinha se pronunciou da seguinte forma: “Falta pouco **/01”. Diante dessa mensagem, a tendência é de que o atacante volte a atuar pelo Flamengo ainda no mês de janeiro, em jogo do Campeonato Carioca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Everton Soares (@evertons)

No ano passado, o Flamengo divulgou que Cebolinha já estaria em condições para realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Ele vinha de uma boa evolução e, mesmo que mantivesse trabalhos específicos, poderia viajar com o elenco. Porém, o atleta rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou passar por cirurgia. Em novembro, ele voltou a treinar com bola em campo.

Além de Cebolinha, Matías Viña e Pedro também fazem trabalho de recuperação no Ninho do Urubu. Os dois, porém, não têm data de retorno previsto para 2025. O artilheiro tende a retornar aos gramados antes do início do Mundial de Clubes.

