Vasco vence Olaria em jogo-treino; veja os gols

Vasco faz 3 a 1 no Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco TV)

O Vasco venceu mais um jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa, desta vez contra o Olaria. Nesta quinta-feira (16), o Cruz-Maltino fez 3 a 1 em preparação para a temporada 2025. Anteriormente, vencera o Casimiro de Abreu/Porto Real por 7 a 0, também no CT Moacyr Barbosa.

A atividade contou com gols (veja abaixo) de Lucas Piton, Melim (da base) e Payet. De acordo com o “News Colina”, o time que iniciou o jogo-treino foi: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

O gol de Piton veio ainda no primeiro tempo da atividade, com cruzamento rasteiro de Paulo Henrique. Depois, com o time já bastante modificado, o jovem Lucas Melim, de apenas 16 anos, marcou o segundo em boa jogada trabalhada. O terceiro e derradeiro saiu, então, dos pés de Payet, em chute de fora da área.

O time principal, aliás, só estreará na quarta rodada do Carioca. Antes disso, o clube enfrenta o Bangu, nesta quinta, em São Januário, em jogo da segunda rodada da Taça Guanabara. Irão a campo os mesmos jogadores que atuaram diante o Nova Iguaçu, na primeira rodada, e alguns “reforços caseiros”, como Souza, Jair, Paulinho, Jean David e Max Dominguez.

