Arrascaeta e Léo Pereira desfalcam treino do Flamengo nos EUA

O técnico Filipe Luís teve dois desfalques no treino do Flamengo, nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos. O zagueiro Léo Pereira e o meia Arrascaeta não ficaram à disposição do treinador e fizeram trabalho na academia, enquanto o restante do elenco encaminharam-se para o campo. A informação inicial foi do “Uol”.

No entanto, as ausências dos jogadores tem uma explicação. Léo Pereira ficou fora por gestão de carga. O zagueiro, aliás, treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. Do outro lado, Arrascaeta vem fazendo um trabalho especial. Como não está no mesmo nível físico do restante do grupo após uma artroscopia no joelho direito no fim de 2024, ele tem treinos específicos para tentar não sofrer mais com tantas lesões em 2025.

Mesmo voltando de lesão, Arrascaeta foi relacionado para a viagem por estar em estágio avançado na recuperação. O procedimento que ele passou é mais simples. Everton Cebolinha, por exemplo, acabou cortado e ficou no Ninho do Urubu trabalhando em dois turnos.

O Flamengo entra em campo no domingo (19), contra o São Paulo, em amistoso pela FC Series, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe quantos minutos Arrascaeta poderá atuar, mas é bem provável que dispute a partida, visto que o clube levou jogadores em condições de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.