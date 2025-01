Alex Sandro abre portas para Danilo no Flamengo: ‘?? importante’

Em busca de zagueiro, o Flamengo avalia diversos nomes e fez uma consulta a Danilo, que está de saída da Juventus. No entanto, ainda não existe negociação. Aproveitando o assunto, o lateral-esquerdo Alex Sandro foi questionado sobre o interesse do clube no jogador. O atleta, aliás, afirmou que tem grande amizade com o atleta da Velha Senhora e abriu as portas caso acerte com o Rubro-Negro.

“Converso com o Danilo quase todos os dias, é mais que um amigo, faz parte da minha família. O que mais a gente fala é sobre a questão dele com a Juventus, tem que resolver lá primeiro. Independentemente do lugar, ele tem que ser feliz. Se ele vier, vamos receber de braços abertos, um jogador que foi importante por onde passou e não seria diferente no Flamengo”, disse o lateral.

Em meio à procura do novo reforço para a zaga, Alex Sandro ressaltou que pode ajudar o téncico Filipe Luís nesta situação. Ele, afinal, já teve algumas oportunidades de atuar no setor também na Juventus.

“Na Juventus joguei várias vezes como zagueiro, até aqui no Flamengo joguei alguns jogos. Aprendi a me sentir à vontade. No começo foi difícil, mas hoje me sinto habituado. O Filipe gosta de jogadores que jogam em mais de uma posição, já conversou comigo, pode ser que me use na linha de 3 e futuramente na linha de 4”, destacou.

Outros trechos da coletiva de Alex Sandro:

José Boto: “O Boto chegou agora, a gestão dele vai ser avaliada futuramente. O Braz deixou muitos títulos, uma pessoa com relacionamento bom com todos… O Boto ainda vai construir, é muito pouco tempo. É um diretor experiente, fez ótimo trabalho por onde passou, nós respeitamos e acreditamos nele”.

Filipe Luís: “A gente torce muito pelo Filipe. Ele está trazendo para nós a experiência dele de ter jogado tanto tempo lá fora. A gente compara algumas coisas aqui da pré-temporada, questões físicas e táticas, e são parecidas com lá fora. A gente tem a mesma ideia e nos entendemos muito na questão da marcação.”

Diferença do Brasil para Europa: “Todo mundo fala que futebol é igual no mundo todo, mas tem diferenças estruturais. Tem muitos campos ainda irregulares e times que usam isso ao seu favor. No Brasil tem alguns campos sintéticos, por exemplo, e isso pode interferir. Eu sofri com o clima no começo, muito quente. Mas na questão técnica, o Brasil está muito bem servido.”

Clima frio: “Eu sempre gostei de vir para os Estados Unidos, o clima é gostoso. Tem muitos jogadores aqui fazendo a primeira viagem para fora do Brasil. Esse clima me ajuda muito, talvez se a pré-temporada fosse no calor do Rio eu sentiria mais.”

Mundial de Clubes: “Até chegar nesse Mundial muita coisa vai rolar. Mas a gente tem que se organizar para chegar bem na competição, todos estão empolgados. Vai ser legal ver Flamengo x Chelsea. Vai ser um ótimo campeonato.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.