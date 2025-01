Juninho é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

O primeiro reforço do Flamengo para 2025, Juninho já pode estrear pelo clube. O atacante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já tem condições de vestir a camisa do Rubro-Negro em campo.

Mesmo com a regularização, Juninho vai ‘desfalcar’ o Flamengo nas partidas contra Madureira, São Paulo (amistoso do FC Séries) e Nova Iguaçu. Isso porque, o atacante vai aguardar a delegação rubro-negra que está em pré-temporada nos Estados Unidos retonar ao Brasil.

Apenas depois disso é que Juninho vai ser integrado ao time principal do Flamengo. Até lá, a tendência é de que o atacante vá ao Ninho do Urubu para manter a forma física até iniciar os treinamentos sob o comando de Filipe Luís e a comissão técnica do elenco profissional.

Uma das melhores características de Juninho, aliás, é a capacidade de receber passes nas costas da defesa adversária. Além disso, é rápido e explosivo, o que consegue levar vantagem em ataques velozes. Juninho é destro, gosta de flutuar pela intermediária para atrair os defensores e gerar espaços. Veja como como é o estilo do jogador dentro de campo.

Natural de Pitangui-MG, Juninho começou a carreira no Athletico-PR onde teve destaque nas categorias de base e logo se transferiu para outros clubes por empréstimo. Após se destacar no Chaves (POR), o atacante foi atuar pelo Qarabag, do Azerbaijão, em 2023. Nas duas últimas temporadas, atuou em 80 partidas e marcou 42 gols.

