Fortaleza é absolvido em caso envolvendo Colo Colo e Lucero

Juan Martín Lucero em ação com a camisa do Fortaleza - (crédito: Foto: Matheus Lotif / FEC)

O Fortaleza Esporte Clube comunicou, nesta quinta-feira (16), a decisão final da Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso envolvendo o Club Social y Deportivo Colo Colo, o Fortaleza e o jogador Juan Martín Lucero.

A Corte, considerada a instância máxima de julgamento no esporte mundial, concluiu que tanto o Fortaleza quanto o atleta agiram de forma regular em relação à rescisão contratual com o clube chileno, descartando definitivamente qualquer possibilidade de sanções.

“O Fortaleza recebe com naturalidade o encerramento definitivo desse caso. A decisão da Corte Arbitral do Esporte reforça os valores do clube em todas as suas negociações. Sempre pautadas na convicção, eficiência, boa fé e solidez jurídica”, afirmou Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do clube.

Com isso, não cabe mais recurso, e o caso está encerrado de forma definitiva.

Além disso, o Colo Colo solicitou à Fifa que o jogador fosse proibido de atuar durante três meses e pediu uma indenização de cerca de R$ 10 milhões. No entanto, em agosto de 2024, o Fortaleza conseguiu suspender a decisão da Fifa, e Lucero acabou sendo liberado para jogar.

