São Paulo realiza treino aberto em Orlando nesta sexta-feira

Após a estreia na temporada no empate contra o Cruzeiro, o São Paulo voltará às atividades em um treino especial. Nesta sexta-feira (17), o Tricolor realizará um treinamento de 45 minutos aberto para a torcida. O evento acontece às 20h, horário de Brasília, no UCF Soccer Complex.

A atividade será a segunda do dia, já que pela manhã o grupo fará um trabalho no complexo ESPN World Wide. O treino aberto faz parte do acordo do Tricolor com a FC Series. Os ingressos estão sendo vendidos por 20 dólares, cerca de R$ 120.

Nesta quinta (15), o elenco do São Paulo aproveitou a folga para visitar o parque da Universal Studios. O clube tem novo compromisso pelo torneio da Flórida no domingo (19), às 17h, contra o Flamengo,

no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

