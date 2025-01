João Pedro brilha, São Paulo vence o Fluminense nos pênaltis e avança na Copinha

Em duelo com mais garra do que técnica, o São Paulo superou o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, nesta quinta-feira (16), e avançou para as quartas de final da Copinha. As equipes ficaram no empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, em Jaú. Os Tricolores, aliás, fizeram um duelo bem acirrado no segundo tempo, com oportunidades para os dois lados. O goleiro João Pedro, aliás, fez pelo menos três defesas complicadas no decorrer do jogo e defendeu a cobrança de Júlio Fidélis. Agora, o Tricolor Paulista vai enfrentar o Cruzeiro, nas quartas de final da competição, enquanto o carioca se despede do torneio.

Condições atrapalham o futebol

Por conta das fortes chuvas antes da bola rolar, a partida não fluiu nas condições ideais, em Jaú. Os times tiveram que optar por lançamentos e chutões para tentar arrumar alguma situação. O São Paulo conseguiu aproveitar melhor o estado do gramado e poderia sair na frente no confronto. Ryan Francisco e Alves colocaram a bola na rede, porém estavam em posição irregular. Do outro lado, o Fluminense, que normalmente prefere ficar com a posse de bola, teve que puxar os contra-ataques, porém com dificuldades. O time, porém, cresceu nos minutos finais. As melhores chances foram surgir somente no fim do primeiro tempo, com Wesley Natã, de bicicleta, e Fabinho em finalização de fora da área. No entanto, no geral, a qualidade técnica foi ausência por causa das condições do jogo.

Jogo pegado

Na volta para a decisiva e etapa final, as equipes tiveram mudanças e já encontraram o campo em melhor condição. Desta maneira, os times puderam trabalhar mais a bola. O São Paulo, por sua vez, tomou a iniciativa. Ryan Francisco e Ferreira tiveram oportunidades logo no início. Andrade, por sua vez, perdeu a melhor chance no jogo. Ele estava livre na área, mas cabeceou para fora. O tricolor carioca, aliás, ainda tinha dificuldades, mas Júlio Fidélis quase marcou antes dos 10 minutos, mas Maik tirou o perigo. Mais adiante, Júlio Fidelis fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. A bola desviou em Andrade e quase enganou João Pedro, que conseguiu salvar.

O Fluminense manteve o ritmo e passou a criar as melhores oportunidades. Posteriormente, o goleiro João Pedro operou outro milagre para o São Paulo. Wesley Natã chutou travado, a bola sobrou limpa para Keven Samuel, mas o arqueiro garantiu o zero do placar.

João Pedro é decisivo nos pênaltis

Se João Pedro manteve o zero no placar, o goleiro foi fundamental nas cobranças de pênaltis. O Fluminense iniciou as penalidades. Fabinho, Léo Jance, Gorgulho e Keven Samuel converteram. Do outro lado, Paulinho, Maik, Hugo, Negrucci e Ryan Francisco fizeram para o São Paulo. Por fim, o goleiro João Pedro defendeu a cobrança de Júlio Fidélis com o pé e fez a diferença no placar final.

