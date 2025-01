JP Magalhães nomeia Durcesio e três ídolos como embaixadores do Botafogo

O presidente do Botafogo, João Paulo Nabuco de Magalhães Lins, nomeou o ex-presidente Durcesio Mello e os ídolos Jairzinho, Paulo Cézar Caju e Túlio Maravilha como embaixadores do Glorioso no exterior.

O quarteto terá a missão de representar o nome do Botafogo Brasil afora. Eles vão fortalecer ainda mais a imagem do clube.

O presidente João Paulo toma posse nesta quinta-feira (16), em cerimônia que será realizada no palacete de General Severiano.

Antes, porém, haverá homologação e posse dos vice-presidentes, eleição e posse dos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Junta de Julgamento e Recursos e da Comissão Permanente do Conselho Deliberativo.

JP Magalhães foi eleito, em dezembro do ano passado, para o quadriênio 2025 a 2028, como novo presidente do quadro social do Mais Tradicional. Ele superou Vinícius Assumpção, vice de Durcesio que, no entanto, não contou com o apoio do ex-presidente do Botafogo.

