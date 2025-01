Endrick marca dois e dá vitória e classificação ao Real na prorrogação

Endrick quase não tem entrado em campo pelo Real Madrid. Esteve em ação em quatro das últimas 10 partidas do clube merengue. Porém, nesta quinta-feira (16/1), entrou e destravou o jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei, ao marcar dois na goleada por 5 x 2 no Santiago Bernabéu.

Real Madrid e Celta empatavam até três os minutos do segundo tempo da prorrogação, quando Endrick recebeu de fora da área, girou e colocou os Galácticos em vantagem. Na sequência, viu Valverde acertar belo chute de três dedos e anotar o quarto. O talento nascido no Distrito Federal aproveitou a rara oportunidade em campo para dar, com estilo, números finais ao jogo, com gol de calcanhar. Além dos gols de Endrick e Valverde, o Real Madrid contou com as contribuições de Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

O Real Madrid está classificado às quartas de final da Copa do Rei. O adversário na próxima fase será definido por meio de sorteio na segunda-feira, às 9h (de Brasília). Há possibilidade de duelos contra os rivais Barcelona e Atlético de Madrid. Terceiro maior campeão do torneio, o time de Endrick busca a 21ª taça. O Barça é o recordista, com 31. Segundo mais vitorioso, o Athletic Bilbao ostenta 24.

Há uma curiosidade sobre partidas em que Endrick marca dois gols: costumam ser extremamente importantes. A última vez que o prodígio havia comemorado duas bolas na rede foi no antológico jogo pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, contra o Botafogo. Naquela oportunidade, comandou a reação alviverde para o 4 x 3 sobre o então líder da Série A.

O Real Madrid vinha de goleada por 5 x 2 para o Barcelona, na final da Supercopa da Espanha. Aliviado com a vitória e classificação sobre o Celta de Vigo, a equipe retorna a campo no domingo (19/1), às 12h15 (de Brasília), contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Carlo Ancelotti é vice-líder da competição, com 43 pontos, um a menos do que o Atlético de Madrid.