Flamengo empata com Madureira e segue sem vencer no Carioca

O Flamengo segue sem vencer no Campeonato Carioca 2025. Ainda com time reserva, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Madureira, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 2ª do Estadual. Com elenco formado basicamente por jogadores sub-23 — as exceções de Pablo e Carlinhos —, o Rubro-Negro deixou escapar o triunfo no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, e chegou ao segundo tropeço na competição. Após um primeiro tempo morno, o Fla mudou a postura na segunda etapa e Thiaguinho acertou um belo chute para abrir o placar. Porém, nos minutos finais do jogo, Marcelo converteu pênalti assinalado com auxílio do VAR e confirmou o empate.

Dessa maneira, o Flamengo deixou escapar a vitória e conquistou o primeiro ponto nesta edição do Campeonato Carioca. Ao mesmo tempo, este é o segundo tropeço do Rubro-Negro, que não conseguiu se recuperar da derrota para o Boavista na estreia do Estadual. Assim, o time está na 9ª posição e ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta 2ª rodada.

Sem seu elenco principal, que faz pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Nova Iguaçu às 21h.

Por outro lado, o Madureira vinha de uma vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda em sua estreia no Carioca e conquistou mais um resultado positivo na competição. Dessa maneira, o time se mantém invicto e chegou aos quatro pontos, agora na vice-liderança.

O jogo

Em um jogo de poucas oportunidades no Amigão, Madureira e Flamengo terminaram o primeiro tempo com o empate por 0 a 0. Lorran e Thiaguinho tiveram chances de marcar, mas finalizaram para fora, e os goleiros praticamente não trabalharam. O Flamengo enfrentou dificuldades para construir jogadas ofensivas e abusou de bolas longas sem sucesso. A primeira finalização perigosa veio apenas aos 18 minutos, em chute de fora da área de Carlinhos. Depois disso, o Rubro-Negro conseguiu melhorar no ataque, mas o Madureira voltou melhor após a parada técnica, retomando a pressão inicial. Apesar disso, não foi suficiente para alterar o placar.

No segundo tempo, o Flamengo adotou uma postura mais ofensiva e passou a criar perigo, explorando as laterais do campo e jogadas com Lorran. A pressão deu resultado aos 20 minutos, quando Thiaguinho aproveitou um desvio na zaga do Madureira e, de dentro da área, acertou um belo chute para abrir o placar.

Após algumas substituições, o Madureira melhorou no jogo e obrigou o goleiro do Flamengo a fazer boas defesas. A equipe chegou a balançar as redes aos 38 minutos, em jogada de bola parada, mas o gol foi anulado por impedimento. Ainda assim, o time do subúrbio carioca não se abateu e, nos minutos finais, buscou o empate com Marcelo, que converteu um pênalti marcado após revisão do VAR.

MADUREIRA 1X1 FLAMENGO

2ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Data-Hora: 16/1/2025 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília).

Local: Estádio Governador Ernani Sátyro, O Amigão, em Campina Grande (PB).

Público: 3.614 espectadores.

Renda: R$ 292.980.

MADUREIRA: Mota; Celsinho (Isaías, aos 38′ do 2t), Marcão, Arthur, Evandro; Matheus Lira (Wallace, aos 34′ do 2t), Wagninho, Marcelo, Renato Henrique (Flávio Souza, aos 25′ do 2t); Minho e Jefferson Victor (Marquinho Carioca, aos 25′ do 2t). Técnico: Daniel Neri.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano (João Alves, aos 19′ do 2t), Rayan Lucas, Lorran, Thiaguinho (Shola, aos 39′ do 2t) e Guilherme Gomes (Wallace Yan, aos 19′ do 2t); Carlinhos (Felipe Teresa, aos 33′ do 2t). Técnico: Cleber dos Santos.

Gols: Thiaguinho, aos 20′ do 2t (0-1); Marcelo, aos 44′ do 2t (1-1).

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano.

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira.

VAR: Philip Georg Bennett.

Cartões amarelos: Matheus Lira, Evandro e Mota (MAD); Fabiano (FLA).

