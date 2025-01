Criciúma vira sobre o Botafogo e avança às quartas da Copinha

O Criciúma virou sobre o Botafogo e está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o placar de 4 a 2, o Tigre conquistou a vaga nesta quinta-feira (16), no Estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo.

Os gols da partida foram marcados por Charles para o Glorioso e, posteriormente, Ruan Vitor, João Libânia, Thales e Lira marcaram para os vencedores. A equipe carioca ficou com um a menos no início da segunda etapa, após segundo cartão amarelo de Justino, quando o confronto ainda estava em 1 a 1. Weliton descontou para o Alvinegro aos 46.

Agora, o time de Santa Catarina vai encarar a Ferroviária na próxima fase do torneio, em busca de uma vaga nas semifinais da competição. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira (20), sem horário e local definidos até o momento.

Botafogo sai na frente, mas Criciúma vira

Logo aos 12 minutos de jogo saiu o primeiro gol da partida. O Glorioso abriu o placar com Charles, que aproveitou sobra na área, ajeitou no alto e finalizou com categoria. Após sair atrás do placar, o Criciúma tentou uma reação, mas sem sucesso.

Aos 25, o time carioca chegou com perigo novamente, após Caio Valle cruzar pelo lado esquerdo e Weliton cabecear com perigo para grande defesa do goleiro. Aos 39, o Tigre encontrou o gol de empate com Ruan Vitor, que aproveitou sobra na área para marcar o dele. O Tricolor seguiu no ataque após o gol, mas não conseguiu virar na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Botafogo ficou com um a menos logo com dois minutos de bola rolando. Justino fez falta dura e, assim, recebeu o segundo cartão amarelo na partida. A partir daí, só deu Criciúma. Dez minutos depois, aos 12, saiu o gol da virada.

Hiago fez jogada individual e cruzou para João Libânia mandar para o gol. Aos 19, Lucas Bugs arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta. Aos 26, o Tigre saiu em contra-ataque com Adriano, que tocou ára Thales aumentar o placar. Para fechar a conta dos classificados, Lira fez jogada individual e soltou uma bomba da entrada da área. Já no fim, aos 46, Weliton fez um belo gol de fora da área para descontar para os cariocas.

