Cleber dos Santos vê melhora da equipe e revela conversas com Filipe Luís

O Flamengo empatou com o Madureira em 1 a 1, nesta quinta-feira (16), no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A equipe ainda não venceu no Carioca sob o comando de Cleber dos Santos, que afirmou estar chateado com o resultado, mas vê melhora da equipe comparado à derrota para o Boavista.

“Nosso foco foi buscar preparar os atletas para esses jogos importantes no Nordeste. Todo dia temos conversas individuais e em grupo para que esses atletas saibam o que é representar o Flamengo. Realmente, ficamos chateados pelo resultado. Produzimos para vencer, tivemos chances para ampliar o placar, mas no final aconteceu o pênalti e o Madureira empatou”, disse em coletiva.

“Você dar sequência à equipe ganha mais entrosamento. Na nossa visão, tivemos uma melhora do primeiro para o segundo jogo, especialmente depois do segundo quarto do jogo, depois da parada técnica”, completou.

Enquanto o time alternativo inicia mal o estadual, o elenco principal do Flamengo está em pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar disso, Cleber dos Santos revelou que tem conversas diárias com o técnico Filipe Luís e com o departamento de futebol profissional do clube.

“A gente tem tido conversas praticamente diárias com Filipe Luís e o departamento profissional, que está nos Estados Unidos, para que possamos ter uma verticalização das informações.”

Por fim, nesta quinta-feira (16), o Flamengo realizou uma demissão em massa na base, e o treinador interino, que faz parte do sub-20, foi questionado sobre se teme a saída do clube.

“Isso aí está ligado diretamente à diretoria, eles tomaram a decisão de realizar e já emitiram uma nota oficial sobre isso.”

O Flamengo volta a campo no Carioca no domingo (19), contra o Nova Iguaçu, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida será, às 21h, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

