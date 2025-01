Pedro Raul fala em aprendizado após temporada ruim no Corinthians: ‘Outra cabeça’

Pedro Raul comemora o primeiro gol do Timão junto com Talles Magno - (crédito: Foto: Diogo Reis/Ag. Paulistão)

O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (16), o Timão bateu o Bragantino por 2 a 1. fora de casa, de virada. Um dos grandes nomes da partida foi o atacante Pedro Raul, que marcou o gol da vitória e também participou do gol de empate.

Após a partida, o atacante recordou a semana complicada que teve. Nos últimos dias, houve rumores que Pedro Raul não seria inscrito no Paulista. O jogador destacou que voltou com outro foco para a partida e valorizou o triunfo fora de casa.

“Tive uma semana conturbada. Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo. Fiz o gol, fui feliz e tirei do Cleiton. O Bragantino é uma excelente equipe, de Série A, e ganhar deles aqui é muito bom. Voltamos diferentes no segundo tempo e conseguimos virar o jogo e conseguir a vitória”, enfatizou.

Na última temporada, Pedro Raul não teve grande destaque. Contratado junto ao Toluca, o atacante marcou três vezes em 32 partidas. O jogador confessou que, mesmo fora de campo, ajudou quem estava em campo e agradeceu o carinho dos companheiros.

“Ano passado, foi um ano muito difícil. Mesmo de fora, ajudei muito quem está jogando. Ter o carinho deles é muito bom, isso mostra que estamos juntos, correndo um pelo outro. É isso que faz uma equipe vencedora, todo mundo pensando em vencer. Mesmo caindo o mundo, a torcida esteve conosco, quero parabenizar eles. Tenho certeza que será um grande ano”, afirmou.

Conexão com a torcida do Corinthians

Marca registrada na reação do ano passado, os jogadores voltaram a festejar o triunfo com a torcida do Corinthians, mesmo em meio a chuva. Pedro Raul reforçou o significado desta conexão e também falou sobre a sequência de vitórias que vem desde o ano passado.

“No ano passado tivemos nove jogos seguidos de vitórias, reagimos em meio à turbulência. O poropopó representa isso. No ano passado, viramos várias partidas dessa forma, não nos dando como derrotados. Vamos até o final. Se eu não me engano, é o nosso nono dia desde a reapresentação. Quero parabenizar o grupo todo”.

