Copa Verde: CBF detalha tabela da primeira fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (16/1), a tabela detalha da primeira fase da Copa Verde 2025, torneio disputado entre equipes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo.

O Distrito Federal será representado por três equipes no torneio. Duas se enfrentam no primeiro mata-mata. Ceilândia e Capital reeditam, em 22 de janeiro, às 15h30, no Abadião, a final do Candangão de 2024. O vencedor encara o Brasiliense na fase seguinte.

O regulamento da Copa Verde prevê jogos únicos na primeira fase. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Times mais bem ranqueados na CBF têm direito ao mando de campo. O formato é o mesmo na etapa seguinte. Além do Brasiliense, entrarão na competição: Paysandu, Amazonas, Goiás, Manaus, Aparecidense, Remo e Vila Nova. Jogos de ida e volta serão adotados a partir da terceira fase, o equivalente às quartas de final.

O torneio é um atalho para os clubes chegarem à Copa do Brasil. O campeão garante vaga direta na terceira fase do segundo torneio mais relevante do país. Disputada desde 2014, a competição brindou dois times com o título: o Brasília, na primeira edição, e o Brasiliense na versão de 2020. O Paysandu é o recordista de troféus, com quatro.

Jogos da primeira fase

22 de janeiro

15h30 Ceilândia x Capital (vencedor enfrenta o Brasiliense)

19h Porto Velho x Humaitá (vencedor enfrenta o Paysandu)

19h Tocantinópolis x GAS (vencedor enfrenta o Amazonas)

19h Vitória-ES x Rio Branco-ES (vencedor enfrenta o Goiás)

20h Águia de Marabá x Independência (vencedor enfrenta o Manaus)

20h União Rondonópolis x União-TO (vencedor enfrenta a Aparecidense)

20h30 São Raimundo-RR x Trem (vencedor enfrenta o Remo)

21h Operário-MS x Luverdense (vencedor enfrenta o Vila Nova)