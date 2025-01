Ramón Díaz celebra vitória do Corinthians e explica saída de Fagner

Ramón Díaz, com seu filho Emiliano, durante a vitória do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A virada do Corinthians para cima do Bragantino, na noite desta quinta-feira (16), na estreia do Paulista, agradou o técnico Ramón Díaz. No primeiro jogo de 2025, o treinador colocou uma equipe alternativa e alguns jogadores do time titular, como Yuri Alberto, entraram no segundo tempo. O comandante explicou que, pelo pouco tempo de pré-temporada, precisa preparar todos os jogadores.

“Como é muito curto o tempo de preparação para começar a jogar, consideramos que precisamos preparar todo o grupo. Cada jogo que o Corinthians disputa é importante. Isso é uma boa prova para os jogadores que temos, que têm que demonstrar a capacidade que têm. Hoje foi um jogo intenso, eles jogaram completos”, ressaltou.

Na primeira coletiva do ano, o mercado não saiu da pauta. Como ainda não houve contratações, o assunto foi os jogadores que deixaram o clube. Um deles é Fagner, do qual Ramón Díaz justificou a saída por conta do pensamento no futuro, não apenas no curto prazo.

“Ao Fagner temos que agradecer por tudo que ofereceu ao Corinthians, jogador importante, de alto nível, respondeu da melhor maneira. Mas o Corinthians tem que pensar no futuro, fazer crescer os jovens. Foi o que decidimos, pensamos no Corinthians não só no curto prazo, mas também no longo, porque precisa”, enfatizou.

O treinador valorizou os jogadores da base. Além de comentar sobre Léo Mana, titular contra o Bragantino, o comandante recordou de dois atletas que ainda estão no time Sub-20 e que podem ser boas peças para o futuro.

Confiamos no grupo que temos, no crescimento que (Léo Mana) está tendo. Há dois meninos no sub-20 que jogam muito bem, que gostamos. Há jogadores com grande futuro nessa posição, vamos trabalhar para que amanhã sejam protagonistas”, destacou.

