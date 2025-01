Vasco perde pênalti, empata com Bangu e segue sem vencer no Carioca

Na noite desta quinta-feira (16), o Vasco empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O Cruzmaltino teve um pênalti perdido pelo Jair no fim do jogo, e com o resultado segue sem vencer no Campeonato Carioca. Para este o duelo, o treinador Ramon Lima contou com os reforços de Paulinho, Jair, Daniel Fuzato, Maxime Dominguez e Jean David, mesmo assim não foi o suficiente.

Com o empate, o Vasco chega a dois pontos na tabela, enquanto o Bangu arruma o primeiro ponto na competição. O Cruzmaltino volta a campo no próximo domingo (19), às 19h (de Brasília), contra o Boavista, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, no mesmo dia, às 20h.

Vasco pressiona, tem pênalti no fim, mas não converte

O primeiro tempo foi morno e de poucas emoções. O Vasco teve boas chances no início do jogo com a marcação pressão, mas não caprichou nas conclusões. Posteriormente, afrochou mais a marcação e a partida ficou muito burocrática. Sem sofrer aperto do Cruzmaltino, o Bangu começou a gostar do jogo e teve o controle da posse de bola. Mesmo assim, as principais oportunidades foram do Vasco com o lateral-direito Paulo Ricardo, que colocou a bola no travessão, e o zagueiro Luiz Gustavo, que cabeceou e o goleiro Victor Brasil fez bela defesa.

Já na etapa final, o jogo ganhou um pouco mais de emoção. O Vasco colocou Jair, Paulinho e Maxime Dominguez e criou perigos de gol logo nos primeiros, uma delas com o Bruno Lopes cara a cara com o goleiro do Bangu. Depois, o atacante GB teve mais uma chance, mas o chute saiu picado. O Cruzmaltino seguiu na pressão, mas a defesa do Bangu segurava os ataques. O segundo tempo foi todo do mandante. Na reta final, GB cabeceou na mão do adversário e o árbitro marca pênalti, porém Jair cobrou e perdeu. O goleiro Brasil foi o craque da partida.

Vasco 0 x 0 Bangu

2ª rodada da Taça Guanabara

Data: 16/01/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Ricardo, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel (Jair, 0’/2ºT), De Lucca (Maxime Dominguez, 0’/2ºT) e JP (Paulinho, 0’/2ºT); Bruno Lopes (Jean David, 20’/2ºT), Serginho (Andrey, 38’/2ºT) e GB. Técnico: Ramon Lima

Bangu: Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton, 23’/2ºT), Yuri e Vitinho; André Castro, Moretti (João Felipe, 13’/2ºT), Rafael Augusto (Léo Pedro, 31’/2ºT); Lucas Nathan (Ruan Carlos, 23’/2ºT), Macário (Fabinho, 13’/2ºT) e Rafael Carioca. Técnico: Júnior Martins

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Serginho (VAS); Moretti e João Felipe (BAN)

