Bahia derrapa, em casa, na segunda rodada do Estadual

O Bahia derrapou e perdeu para o Atlético-BA, em casa por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Baiano.

O gol saiu somente no segundo tempo. Aos 30 minutos, Felipe Cardoso abriu o placar e calou a torcida do Esquadrão.

Com um ponto em seis disputados, o Bahia é o oitavo colocado do Estadual. Já o Atlético é o terceiro, com quatro.

Na próxima jornada, no domingo (19), o Bahia visita o Jacobina, fora de casa. O Atlético também joga de forasteiro. Enfrenta o Porto, na terça (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.