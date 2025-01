Palmeiras segue com Matheus Pereira no radar, mas tem outras prioridades

Matheus Pereira segue no radar do Palmeiras - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Palmeiras segue de olho no mercado e ainda tem interesse na contratação do meia Matheus Pereira. Contudo, o jogador do Cruzeiro não é a prioridade no momento. O Verdão tem dois alvos considerado principais neste momento da janela de transferência: Andreas Pereira e Claudinho.

No caso de Andreas Pereira, o Palmeiras já enviou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) mais bônus pelo jogador. Contudo, o Fulham, da Inglaterra, ainda não respondeu sobre a oferta. A presidente Leila Pereira admitiu que a negociação está mais demorada do que o desejado, mas vive a expectativa pelo acerto.

Já Claudinho vem sendo um dos principais nomes do Zenit, da Rússia e quase voltou ao futebol brasileiro nos últimos anos. O Flamengo se mostrou interessado no jogador, mas esbarrou no pedido alto de 20 milhões de euros do clube russo. O Verdão, por sua vez, está impulsionado com a venda de Vitor Reis para o Manchester City por 35 milhões de euros (R$ 217,4 milhões) e se vê preparado para fazer investimentos pesados.

Assim, o Palmeiras só vai atrás de Matheus Pereira caso uma das duas negociações não avance. Abel Ferreira quer pelo menos mais três reforços: um zagueiro após a saída de Vitor Reis, um camisa 8 (Andreas Pereira) e um jogador para o ataque (Claudinho). Assim, o atleta do Cruzeiro não aparece como prioridade no momento.

Matheus Pereira deixa futuro em aberto e anima Palmeiras

Apesar de não ser prioridade, o Palmeiras monitora a situação de Matheus Pereira de perto. O dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço, falou que não deseja perder o atleta nesta temporada. Contudo, após o jogo contra o São Paulo, na última quarta-feira (15/01), o meia deixou aberto à possibilidade de deixar o Cruzeiro.

“Fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas”, disse Matheus Pereira.

