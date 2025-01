Corinthians prepara mudanças para estreia da equipe em Itaquera

Após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 nesta quinta-feira (16/01), fora de casa, na estreia da equipe no Paulistão, o Corinthians já pensa no próximo compromisso. O Timão encara o Velo Clube, no domingo (19/01) em Itaquera. Será a primeira partida da equipe em sua casa na temporada. E o técnico Ramón Díaz deve mexer consideravelmente no time.

“Sabemos que dentro de 48 horas vamos ter que jogar de novo. Vamos armar uma equipe que o público goste. A ver como se recupera Memphis, como estará Garro, Coronado… Esperamos armar um bom grupo, temos um bom grupo. Vamos jogar duas vezes em casa e queremos ganhar. É um jogo importante, vamos jogar com nossa torcida, que vai ter a possibilidade de ver como está a equipe”, disse o treinador, após o jogo em Bragança Paulista.

Alguns nomes são esperados no time titular de volta como o centroavante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo da partida contra o RB Bragantino. Em contrapartida, Rodrigo Garro, que foi citado pelo treinador na coletiva, deve seguir fora. Afinal, o argentino faz tratamento para uma lesão no joelho direito e ainda não treinou em campo com os demais jogadores nesta pré-temporada.

Já Memphis Depay também desperta cuidados especiais da comissão técnica, a fim de evitar lesões. Ele tem a chance de estar entre os relacionados, mas deve começar a partida no banco de reservas. Por fim, Coronado é o que tem mais chances de aparecer no time titular. Ele vem treinando bem e ficou fora do jogo em Bragança Paulista por conta de desgaste físico.

Comissão quer jogadores do Corinthians 100% para a Libertadores

O trabalho de pré-temporada deve seguir a todo vapor visando a Pré-Libertadores. O primeiro duelo contra o Universidad Central, na Venezuela, está marcado para o dia 19 de fevereiro. Até lá, a comissão técnica de Ramón Díaz tenta achar o time ideal, mas principalmente evitar lesões neste período.

“Vamos dividir o grupo, as cargas, para que todo mundo tenha 15, 20 dias de preparação. É um absurdo o que acontece, em nenhum lugar do mundo tem nove dias de preparação. Você precisa de 15, 20 dias para… tomara que dê tudo certo, ninguém se machuque. Jogador que se machuca nesse período é difícil para alcançar o nível competitivo e dinâmico que queremos. Por sorte temos um grupo que entende que tem que trabalhar, se adaptar”, completou o treinador.

