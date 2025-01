Taça do Mundial passará por todos os 32 clubes do torneio; entenda

Taça do Super Mundial rodará o mundo por todos os 32 clubes que participam do torneio - (crédito: Reprodução/DAZN)

Com direito a presença de astros do futebol internacional, a Fifa anunciou que promoverá o tour da taça do Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano, nos Estados Unidos. Assim, o troféu fará uma viagem e passará por todos os 32 clubes, de 20 países, classificados para o torneio. Entre eles, estão os quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

“Desde 1930, nós conhecemos as nações campeãs do mundo. Entre os clubes, temos as competições na Europa, em todos os continentes, temos a Copa Intercontinental, mas não temos um Mundial verdadeiro, em que os 32 melhores times do mundo, sendo quatro do Brasil, podem jogar para determinar o verdadeiro campeão do mundo de clubes”, disse Gianni Infantino à TV Globo.

Vale destacar que a presença dos ídolos contou com o argentino Javier Zanetti, representando a Inter de Milão, o uruguaio Enzo Francescoli, pelo River Plate, além de ex-craques como o alemão Michael Ballack e o italiano Francesco Totti.

O chamado “Super Mundial” acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Participarão 32 equipes, que foram divididas em oito grupos de quatro clubes que se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave se classificam para as oitavas de final, com toda a fase de mata-mata disputada em jogo único.

Dessa forma, o Tour do Troféu levará a peça aos clubes participantes e às suas respectivas cidades nos meses que antecedem a competição. Por fim, os torcedores terão a oportunidade de conferir de perto a taça entre janeiro e junho.

