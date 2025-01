Camila Campos, esposa de ídolo do Cruzeiro, celebra vitória contra o câncer

Camila Campos, esposa do ex-zagueiro Léo, do Cruzeiro, vence batalha contra o câncer - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Camila Campos, esposa do ex-zagueiro Léo, usou as redes sociais para celebrar não só o aniversário de 36 anos, mas uma das notícias mais importantes de sua vida: nova vitória contra o câncer. Em um vídeo gravado na praia, a cantora gospel revelou que os nódulos na mama sumiram cerca de seis meses após o diagnóstico e tratou o resultado como milagre.

A cantora recebeu o diagnóstico em estágio avançado quando estava grávida de sua segunda filha, em julho do ano passado. Sofia nasceu pouco tempo após a notícia, e Camila iniciou sua batalha pela recuperação.

“No dia 15 de janeiro celebrei este milagre: a vida! Os nódulos do câncer de mama já sumiram, para a glória de Deus! Sigo vencendo no Senhor! Comemorei meu aniversário e, mais do que isso, estou comemorando o milagre que Deus está fazendo em minha vida”, e completou:

“Obrigada, meu Deus! Obrigada! O Senhor me tirou de uma cama de hospital e me trouxe para praia, para me mostrar que ELE FAZ DO DOENTE, saudável. Do fraco, forte. Te amo, Deus”, celebrou.

Homenagem do Cruzeiro

No dia 15 de setembro de 2024, a Raposa, em parceira com o Mineirão, prestaram homenagem à Camila Campos antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

A família de Léo estava completa no Mineirão quando a cantora recebeu uma camisa escrito “Força, Camila” nas arquibancadas. Na sequência, ela teve seu nome gritado pelos torcedores presentes e se emocionou com os aplausos não só de cruzeirenses, mas, também, de são paulinos.

Relação de Léo com o clube

Nascido em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Léo surgiu das categorias de base do Grêmio e ainda passou pelo Palmeiras antes de fazer história no clube de coração. O ex-zagueiro dedicou mais de uma década de sua carreira à Raposa e conquistou oito títulos em 401 jogos pelo time.

Léo deixou o clube celeste em 2021 após sagrar-se duas vezes campeão do Brasileirão, bi da Copa do Brasil e tetra do Mineiro. O ex-zagueiro ainda passou pela Chapecoense antes de anunciar aposentadoria dos gramados.

