Recuperado de lesão, Lelê participa de programação integral no Fluminense

O Fluminense iniciou o Campeonato Carioca com uma equipe mista, composta por jogadores da base e poucos atletas dos profissionais. Um dos grandes nomes das últimas duas edições do Estadual, Lelê ainda não teve a oportunidade de entrar em campo em 2025.

Dessa forma, o clube informou que o atacante “finaliza seu trabalho de transição após ser submetido a uma cirurgia de joelho no ano passado”. Afinal, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior na partida contra o Colo Colo, pela Libertadores de 2024, no Maracanã.

No momento, o jogador segue treinando e participa de uma programação integral junto com o elenco principal, que está em pré-temporada. Ele está na fase de recondicionamento físico para poder voltar a campo.

Lelê chegou ao clube em 2023 depois de ser artilheiro do Estadual com o Volta Redonda e fez parte do elenco campeão da Libertadores. No ano seguinte, se destacou novamente no Carioca, com seis gols, antes de se lesionar.

Por fim, o Fluminense volta a campo contra o Maricá, no próximo sábado (18), às 19h, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Até o momento, o time ainda não venceu na competição, com um empate com o Sampaio Corrêa e um revés para o Volta Redonda.

