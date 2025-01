Léo Batista é internado em estado grave no Rio de Janeiro

Léo Batista, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Aos 92 anos, o locutor deu entrada no hospital Rios D’Or, na Freguesia, em Jacarepaguá, nesta semana.

Não há informações oficiais sobre a causa da internação, mas, segundo o UOL, o comunicador enfrenta complicações de uma trombose. O comunicador apresentou piora no seu quadro de saúde nas últimas horas. A assessoria do hospital não emite boletins sem autorização de familiares, e a Globo tampouco se manifestou.

Natural de Cordeirópolis, em São Paulo, o comunicador se tornou ‘voz marcante’ do esporte nacional com reportagens históricas na TV Globo. Sua aparição mais recente em público ocorreu em outubro do ano passado durante o velório de Cid Moreira, com quem dividiu bancada no Jornal Nacional.

Léo Batista na Globo

Nascido no dia 22 de julho de 1932, João Baptista Belinaso Neto chegou na Globo em 1970. Em seus mais de 70 anos de carreira, se tornou um ícone da comunicação ao participar da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo, além de outras 13 de Jogos Olímpicos.

‘A Voz Marcante’ do jornalista ganhou um documentário, que leva o mesmo nome, especial do SporTV em junho de 2022. Mas batalhou muito para chegar nesse patamar. Antes de chegar à Globo, o comunicador trabalhou como garçom da pensão de propriedade do pai e depois se aventurou na rádio.

Chegou à Rádio Globo aos 20 anos, após se mudar para o Rio de Janeiro em busca de avanços na vida profissional. Por lá, exerceu funções de redator, locutor e narrador esportivo, além de ter anunciado a morte do presidente Getúlio Vargas, em 1954.

Além de cobrir os principais eventos esportivos do mundo, o locutor ainda narrou desfiles de escolas de samba. Depois, se tornou o primeiro apresentador do “Jornal Hoje” até chegar ao “Globo Esporte” em 1978 e, posteriormente, em 1973, ao “Esporte Espetacular’.

