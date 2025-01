Caixinha vive expectativa por chegada de um reforço de peso: ‘Queremos o 10’

Forte no mercado, o Santos não deve parar tão cedo de se movimentar na janela de transferência. Muito pelo contrário, a comissão técnica do Peixe ainda aguarda a ”cereja do bolo” chegar no elenco. Construindo o elenco para a temporada, o técnico Pedro Caixinha espera a chegada do ”camisa 10”para ter uma equipe uma estruturada até o início do Campeonato Brasileiro.

No Campeonato Paulista, o Santos não vem adotando uma numeração fixa. Desta forma nenhum jogador vestirá a camisa 10 em todos os jogos e acontecerá um rodízio. A ideia da diretoria é entregar a numeração imortalizada por Pelé para uma contratação midiática e de peso.

“Quando chegamos aqui no dia 26, a composição do elenco começou a ser feita e todo esse trabalho está sendo feito de maneira espetacular, sabemos o que queremos e precisamos. O que posso dizer é que para esse 10 chegue, precisamos construir o bolo. Sabemos o que estamos a fazer”, disse Caixinha, após a vitória do Santos diante do Mirassol.

Aliás, o primeiro jogador a usar a camisa 10 foi o volante Tomás Rincón. Contudo, para Caixinha, a expectativa é que, na hora em que tiver que utilizar a numeração fixa, essa grande contratação já esteja no elenco.

“Foi decidido pelo presidente, faz parte de como está se organizando o elenco. A camisa 10 vai rodar em função dos jogos, vão ter uma escala para saber quem vai usar a 10. Independente se iniciar ou não o jogo. Essa vai ser a dinâmica. Quando tiver o Brasileirão, esperamos ter o 10”, completou o treinador.

Caixinha sem um 10 no elenco

A função do ”10” vinha sendo realizada por Giuliano em 2024. Contudo, o meia rescindiu seu contrato do Peixe. Além disso, seu reserva imediato no ano passado, Serginho, também deixou o clube. Agora, o Peixe vai atrás deste reforço de peso para ser a ”cereja do bolo” de Pedro Caixinha.

