Leila confirma venda de Vitor Reis e explica situação de Rony

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que realmente vendeu o zagueiro Vitor Reis. O defensor vai defender o Manchester City e render 35 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões aos cofres do Verdão, que tem 100% dos direitos econômicos do atleta. Na visão da mandatária, não tinha como recusar a proposta do clube inglês.

“Realmente nós vendemos o Vitor, nós não queríamos vender, mas como sempre falo de ciclos, acho que o ciclo do Vitor, apesar de muito curto, não tem como negarmos uma proposta feita pelo City. Sou uma presidente que trabalho com fins de ciclos com tranquilidade muito grande. Endrick teve o dele e foi para o Real, Estêvão vai até julho e Vitor realmente vendemos com um valor relevante para o clube e para o atleta”, disse Leila Pereira.

Contudo, quem ainda não tem futuro definido é Rony. Afinal, o jogador recebeu uma proposta do Fluminense, mas o próprio atleta não conseguiu se acertar com o clube carioca. Para a mandatária, o atacante será do Palmeiras até o final de seu contrato, se assim ele desejar.

“No caso do Rony, eu concordo com Abel. Rony é atleta do Palmeiras e enquanto estiver conosco está à disposição do nosso treinador. Houve uma proposta do Fluminense que achei interessante pro Palmeiras, mas não adianta ser só para o Palmeiras. Tem que ser para o atleta também. Por isso falei que existem ciclos, mas quando digo ciclos não é que eu quero que o Rony saia. Se ele não aceitar proposta, ele é muito querido, ele fica, tem contrato em vigência. Quando digo em final de ciclo é porque há uma negociação, houve com o Fluminense”, completou.

