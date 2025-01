Presidente do Fluminense detalha negociação por Rony, do Palmeiras

Ao longo da entrevista coletiva, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt falou sobre o interesse no atacante Rony, do Palmeiras. De acordo com o mandatário, o clube carioca fez duas propostas pelo atacante, porém não chegou a um acordo e não pretende aumentar os valores oferecidos.

“A gente fez uma proposta para o Palmeiras, é um jogador que está monitorado. É o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Tem 70 gols nos últimos cinco anos, tem média de 56 partidas. Tem menos de 30 anos. Está cobiçado por outros clubes. Quando consultamos a primeira vez, o Palmeiras nos disse que estava encaminhando uma venda para o exterior com valores acima do que podemos pagar”, disse.

“Em algum momento a gente viu que a proposta do exterior não aconteceu. Tenho uma relação excelente com a presidente do Palmeiras, assim como fiz no caso do Fortaleza, liguei para ela e disse que tinha interesse, mas que eu não era o Palmeiras financeiramente e precisava saber quanto eles queriam no jogador. Ela de maneira muito honesta, correta e carinhosa com o Fluminense, falou faça o que puder fazer. A gente fez uma proposta dentro do nosso fluxo financeiro, parcelada”, completou.

Negociação estagnada mesmo com o interesse

O presidente também explicou que no momento não há nada em andamento em virtude da recusa do atleta pelas propostas. No entanto, caso haja uma contraproposta de ajuste, o acordo pode acontecer, visto que o Palmeiras aceita negociá-lo nesta temporada.

“Fui até o staff do jogador, fizemos uma primeira proposta, que não foi aceita. Ele não ignorou o Fluminense, muito pelo contrário. Nenhum jogador faria isso, porque é um clube extremamente interessante para o futebol brasileiro. Na segunda proposta também não houve aceite, aí paramos a negociação. Porque chegamos até onde podemos chegar. Foi isso. De lá para cá estou vendo uma série de notícias, que a gente mantém contato. O que acontece é: tem um aceite do Palmeiras e uma proposta na mesa. Se o jogador decidir aceitar ou fizer uma contraproposta de ajuste, pode ser que a gente siga. Mas hoje não existe nada. Se não acontecer, vida que segue’, elucidou.

Movimentação sobre a possível SAF

Na coletiva, o dirigente também negou atualizações no processo de venda da SAF do Fluminense. Apesar do desejo de transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol, Mário informou que segue na busca por um investidor e que não houve nenhuma novidade no momento.

“Falei sobre o tema em dezembro, em entrevista coletiva. De lá para cá, estamos envolvidos com a janela de transferências. O banco que nos assessora (BTG) segue na busca de um investidor, mas não houve atualização”, salientou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.