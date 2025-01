Benjamin Back adquire direitos de transmissão de campeonato estadual no Youtube

O jornalista Benjamin Back deu um passo importante no segmento revolucionário das transmissões digitais independentes. Isso porque o apresentador anunciou a compra dos direitos do pacote comercial do Campeonato Paraense para seu canal de Youtube. Ou seja, a competição também passará a ser exibida em sua plataforma de vídeos.

“Paysandu! Remo! O Canal do Benja começa a partir de agora transmissão de campeonatos. E vai ser uma transmissão como nunca o Campeonato Paraense teve, grandes nomes, narradores, comentaristas. Povo do Norte, do Nordeste, eu estou chegando. Está na hora do Brasil inteiro acompanhar esses dois timaços em campo, com torcidas fanáticas, Mangueirão lotado. Estamos só no começo”, anunciou o jornalista.

Benja conta com mais de 360 mil inscritos em seu canal e visa ampliar não só essa meta como atrair patrocinadores, com a ideia de explorar cada vez mais o alcance global do Youtube. Movimentos como o de Casimiro e, agora, de Back fazem nomes da mídia tradicional vislumbrarem um terreno cada vez mais fértil no mundo digital.

Sem maiores detalhes, Benja pretende proporcionar uma experiência mais interativa com o público durante a transmissão. O comunicador trabalha com a promessa de preservar o estilo irreverente e a abordagem descontraída de seus programas nas exibições. O jornalista deverá anunciar os nomes da nova equipe em breve.

Aposta de Benjamin Back

Como mencionado, o apresentador aposta na chegada de patrocinadores interessados neste novo formato de transmissão. A expectativa é movimentar ainda mais o mercado digital esportivo e oferecer novos estilos ao público, com propostas na contramão da mídia tradicional.

Back entende que a reação do público, bem como a busca de patrocinadores, servirá de termômetro para um novo futuro no digital.

Campeonato Paranaense

A disputa do estadual se inicia neste sábado, 18, a partir das 18h (de Brasília). O Remo recebe o São Francisco no Mangueirão para partida de estreia da edição 2025 do Paranaense. O Paysandu, outra equipe mencionada por Benja, vai a campo no domingo, às 16h, para encarar o Capitão Poço no Curuzu.

