Mário explica conversas para renovação de Ganso no Fluminense: ‘??dolo da torcida’

Um dos principais nomes do Fluminense na última temporada, Paulo Henrique Ganso tem contrato até o fim de 2025. Nesse sentido, durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o jogador recusou uma proposta de extensão do contrato até o fim de 2026, porém novas conversas tendem a acontecer.

” O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós. Em 2022, fizemos um contrato de três anos com uma excelente valorização. Tenho uma excelente relação com ele e com o estafe dele. É um ídolo da torcida. Fizemos uma proposta até o final de 2026 com valorização salarial”, disse.

“No primeiro momento, ele não se interessou pelo movimento que fizemos, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana para tentar chegar em um denominador comum e estender o contrato por mais um período. É nossa intenção. Acho que vamos chegar em um consenso, torço muito para isso. Da última vez, foi assim também. Creio que sentando frente a frente, a gente vai encontrar um caminho que seja satisfatório para os dois lados”, acrescentou.

Lateral também ainda não renovou

Além dele, quem também ainda não chegou a um acordo para a renovação foi o lateral-direito Guga. Dessa forma, no momento, o atleta, de 26 anos, também tem contrato até o fim de 2025, mas as conversas tendem a evoluir nas próximas semanas.

“Outro jogador que acho muito importante é o Guga. Fizemos uma proposta de extensão de mais um ano. ainda vamos conversar, pois a gente se dá muito bem com o jogador e o staff. Acho importante estender o contrato com esse atleta”, explicou.

