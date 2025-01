Mário Bittencourt fala sobre Arias e revela contraproposta por Claudinho

Em coletiva nesta sexta-feira (17) no CT Carlos Castilho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, detalhou a situação do craque Jhon Arias. Afinal, o jogador ainda não renovou com o Tricolor, mas também não aceitou a única proposta desta pré-temporada, do Zenit-RUS. Segundo Mário, a proposta pela renovação é boa financeiramente, mas o jogador está irredutível: quer jogar na Europa.

“A história do Arias a gente conhece desde o ano passado. Na janela, chegaram algumas propostas, estávamos em um momento muito difícil e não vendemos. Antes da janela, fizemos uma proposta de renovação de quatro anos, extremamente importante do ponto de vista financeiro. O problema do Arias não é dinheiro, a proposta que a gente fez é incrível. Contrato de quatro anos, salário maravilhoso, luvas, tudo que a gente faz por um jogador do nível dele, que é o jogador mais importante do nosso time. Ele agradeceu, falou que estava muito honrado, mas disse que o sonho da vida dele é jogar na Europa e não ia aceitar a renovação. Arias vai fazer 28 anos esse ano, é importante que as pessoas compreendam isso. Temos um acordo de que vamos tentar realizar o sonho dele, que ficou conosco aqui. Mas não tem nenhuma sangria”, revelou o dirigente.

Arias não quer atuar na Rússia

Mário, então, confirmou que a única proposta desta janela foi a do Zenit. Arias, porém, não quer atuar no futebol russo.

“Nesse momento a gente teve uma proposta da janela, que foi do Zenit, e ele disse que não quer jogar na Rússia. De tudo o que chegou para ele, a melhor proposta financeira para o Fluminense e para o Arias sempre foi a do Zenit, e ele sempre deixou claro que não vai jogar lá”, afirmou.

O Galatasaray-TUR surgia como principal interessado no jogador. Mas, de acordo com Mário, a única proposta realizada pelos turcos foi em setembro passado.

“A questão dele não é dinheiro, nunca foi e nunca será. O que é bonito e digno. Ao contrário do que as pessoas pensam, jogador bom pede para a gente contratar jogador bom, eles querem um bom time. O dirigente do Zenit me manda mensagens insistentes, “me ajuda a convencê-lo”. Não tem como a gente convencer jogador a jogar onde não quer. Estamos parados nisso. Hoje, nesse exato momento, não tem absolutamente nada. Só não está treinando normal porque esses dias ele sentiu um desconforto, vi fazendo tratamento. Tá chegando num ritmo de histórias inventadas nas redes sociais em que se está perdendo o controle. O Galatasaray fez uma proposta em setembro, não fez outra”, informou.

Claudinho no Fluminense?

Uma dos soluções do dirigente foi de tentar incluir a chegada do ponta Claudinho em troca por Arias. Segundo Mário, ele chegaria por empréstimo de um ano, com o colombiano indo em definitivo. O Zenit aceitou a ideia, mas Arias seguiu irredutível.

“(Na negociação por Arias), em algum momento o Zenit chegou em um valor que eu achei que não era interessante pro Fluminense, e eu contrapropus o Claudinho. Para que o Zenit pagasse pelo Arias, caso ele quisesse ir, e a gente trouxesse o Claudinho. O Zenit aceitou a vinda do Claudinho para cá por um ano, por empréstimo, pagando parte da remuneração dele. É igual à questão do Rony. Fluminense e Zenit chegaram a um denominador comum que, se a gente perdesse o Arias, seria muito bom ter o Claudinho aqui. Infelizmente, o jogador não quer ir, e faz parte. Temos que respeitar o desejo”, encerrou.

