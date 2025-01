??dolo do Corinthians revela atrito com Fagner: ‘Nunca foi meu amigo’

Fagner ficou 10 anos vestindo a camisa do Corinthians, no entanto, não agradava a um ídolo do clube paulista: Emerson Sheik. O ex-jogador revelou durante o programa “Arena SBT”, que nunca foi amigo do lateral e comentou sobre um atrito que os dois tiveram recentemente.

Em 2023, o atual comentarista fez uma crítica referente ao zagueiro Gil, quando o jogador ainda atuava no Timão. Sheik afirmou que o zagueiro “estava longe de ser o que já foi”.

E quem tomou as dores do Gil foi Fagner. Ele usou as redes sociais para defender o companheiro de zaga na época e ironizou: “Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil!”.

Dessa forma, o ídolo do Corinthians comentou sobre o episódio e afirmou que nunca foi amigo de Fagner.

“O que ele falou, tomou dores em uma situação completamente distinta do que eu falei. Eu fui extremamente respeitoso com o Gil, como eu sempre tento ser. E ele (Fagner) tentou inverter o que eu falei. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele no Corinthians, mas nunca foi meu amigo. Nunca teve o perfil para ser meu amigo, mas também não era inimigo. O Gil era um cara que eu brincava muito, o Fagner não”, disse Sheik.

Emerson Sheik chegou no Corinthians em 2011 e conquistou a Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Paulistão. Por outro lado, Fagner foi contratado pelo Timão em 2014 e venceu dois Brasileiros e três Paulistas pelo clube.

Fagner deixou o Corinthians

Após uma passagem de 10 anos seguidos, Fagner deixou o Corinthians no início desta temporada. O lateral-direito vai defender o Cruzeiro por uma temporada. Ele chegou por empréstimo na Raposa.

Pelo Timão, o jogador atuou em 572 partidas, marcou 12 gols. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além dos estaduais de 2017, 2018 e 2019.