Roger minimiza derrota do Inter em primeiro teste de 2025: ???Estamos acima de uma preparação convencional???

O Inter começou a temporada com uma derrota por 2 a 0 para a seleção do México em amistoso, que ocorreu na última quinta-feira (16), no Beira-Rio. Apesar do revés no primeiro teste do time na temporada, o técnico Roger Machado confessa que o placar foi essencial para perceber alguns indicativos e fazer correções ainda na pré-temporada.

“Claro que o resultado é importante em qualquer jogo, mas para esse momento, com 10 dias de trabalho e a escolha por um amistoso forte. Desde o primeiro dia trabalhar com bola, sem ter o mesmo nível de condicionamento físico dos outros times do Campeonato Gaúcho que começaram a treinar em dezembro, temos na relação com a bola um ganho à medida em que a parte física não estará 100% na nossa estreia”, esclareceu o comandante.

Condição física foi fator preponderante para o resultado

Obviamente, a condição física dos jogadores do Colorado ainda está longe da ideal. Isso porque o elenco teve somente dez dias de trabalho desde o começo da pré-temporada depois de um mês de recesso. Mesmo assim, o técnico exaltou o condicionamento físico dos atletas e estipulou que deve haver uma evolução no Internacional por volta de três jogos.

“Penso que para a intensidade que acabamos o ano e quando começou esses períodos de 25 minutos (de treino), estamos acima de uma preparação de pré-temporada convencional. Se eu não tivesse priorizado a bola desde o começo, fazer os treinos seria um condicionante da parte física”, frisou Roger.

“Geralmente os preparadores físicos falam em três jogos, mas vamos estrear com um jogo só, embora um jogo forte. Por isso ele é importante, dá para fazer uma avaliação diferente, mas três jogos talvez consigam estar num nível de ritmo importante”, acrescentou o técnico.

Primeiro teste tem saldo positivo para o Inter

Apesar do resultado negativo, o saldo para o comandante foi positivo. Afinal, ele entende que uma análise momentânea é primordial.

“Penso que foi um grande amistoso, embora não tenha conseguido igualar no placar. Penso que produzimos oportunidades importantes, tem um peso importante de resultado, mas era muito mais importante uma avaliação mais coletiva e individual do momento que a gente está na temporada. Amanhã continuamos a pré-temporada”, justificou Roger.

O comandante optou por fazer mudanças, como escalar uma dupla de ataque formada por Borré e Enner Valencia. Além disso, como já era imaginado, ele improvisou o argentino Braian Aguirre na lateral-esquerda, ainda pela ausência de Bernabei. O Colorado até foi dominante nos primeiros minutos de jogo, porém não conseguiu converter as oportunidades. Por outro lado, o México foi efetivo e assegurou a vitória com gols de Érik Lira e Ruvalcaba.

Vale lembrar que o primeiro compromisso oficial do Inter será em duelo com o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D’Alva, às 22h (de Brasília), na próxima quarta-feira (22), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.