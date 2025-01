Paulo Ricardo aproveita chances e é destaque no Vasco

Paulinho Babilônia, Paulinho ou Paulo Ricardo. Conhecido pelas três alcunhas citadas, o jovem lateral-direito do Vasco é um dos poucos que conseguiram aproveitar as chances neste início de temporada. Não só pelo primeiro gol do time no ano, contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada. Mas também pela boa atuação no segundo compromisso da equipe, em novo empate, desta vez por 0 a 0, contra o Bangu.

Não à toa, o jogador foi convocado recentemente para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, marcado para ocorrer entre janeiro e fevereiro. Ele, aliás, se junta à delegação logo após este confronto contra o Bangu, na última quinta-feira (17).

LEIA MAIS: Vasco envia proposta ao América do México por Brian Rodríguez

Assim, ele encontrará conhecidos no time. Afinal, o lateral-esquerdo Leandrinho e o atacante Rayan, também do Vasco, fazem parte da Seleção sub-20 que disputará o torneio. Eles, porém, já estão na Granja Comary desde o último dia 7.

Contra o Bangu, se destacou novamente pelo poderio ofensivo, surgindo muitas vezes na ponta direita para dar profundidade à equipe. Em números, acertou sua única tentativa de drible, conseguiu três viradas de jogo (100%), acertou quatro de seis cruzamentos, além de ter realizado duas interceptações. Levou três dribles, é verdade, mas acertou 84% de seus passes.

Assim, conquistou a segunda nota mais alta do Vasco de acordo com o aplicativo “Sofascore”: 7,4. Ficou atrás apenas de Maxi Dominguez, que entrou na etapa final e acumulou 7,5 de pontuação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.