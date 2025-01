Internacional recebe proposta por Alan Patrick; confira os valores

Um dos grandes nomes do Internacional, o meia Alan Patrick está valorizado no mercado e recebeu uma oferta de US$ 5 milhões (R$ 30,4 milhões pela cotação atual) de um clube da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos. No entanto, o nome do clube ainda é mantido em sigilo.

O Colorado detém 60% dos direitos econômicos do jogador e, em uma eventual negociação, ficaria com US$ 3 milhões (R$ 18,24 milhões). Apesar dos valores, o Internacional não pretende desmanchar seu elenco, especialmente ao perder um jogador importante para o time comandado por Roger Machado. A informação sobre a proposta é do portal ge e publicada nesta sexta-feira (17).

Aliás, com um calendário intenso em 2025, o clube entende que, no momento, não há nenhum jogador no elenco com a mesma qualidade e características de Alan Patrick. O atleta mais próximo seria Gabriel Carvalho, já vendido ao futebol da Arábia e deixará o clube em agosto, quando completar 18 anos. O meia esteve presente na derrota do Internacional para a seleção do México em amistoso, na última quinta.

Reforços no Internacional

Por fim, em termos de reforços, os gaúchos mantêm acordos com o defensor Kaique Rocha e o atacante Johan Carbonero. Já o lateral-esquerdo Bernabei está com a compra definida junto ao Celtic, da Escócia. Falta a oficialização da documentação.