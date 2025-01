Daniel Fuzato comemora estreia pelo Vasco

Daniel Fuzato estreou com a camisa do Vasco contra o Bangu - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O goleiro Daniel Fuzato foi o primeiro dos cinco contratados até o momento pelo Vasco a estrear com a Cruz de Malta. Foi na última quinta-feira (16), em empate por 0 a 0 contra o Bangu, pela segunda rodada do Carioca. E, nesta sexta (17), o arqueiro foi às redes sociais celebrar sua estreia. Afinal, foi sua primeira experiência diante da torcida, em São Januário.

“Feliz por fazer minha estreia com a camisa do Gigante da Colina, ainda mais em São Januário. Entendo o peso e a história que essa camisa e estádio carregam, e vou sempre trabalhar duro para honrar tudo o que isso representa”, escreveu o goleiro em sua conta no Instagram.

Fuzato teve atuação discreta, anotando três defesas no duelo. O lance de maior destaque, porém, acabou sendo negativo. Isso porque, no segundo tempo, o goleiro deixou sua meta para tentar evitar um contra-ataque do Bangu e ficou pelo caminho. O atacante banguense viu o arqueiro fora do gol e tentou o chute por cima, mas errou o alvo por centímetros.

Daniel Fuzato pode estrear por conta da lesão de Pablo, goleiro de 21 anos. O jovem sofreu uma lesão no dedo da mão esquerda e colocou uma tala no local, ficando fora da segunda rodada. Assim, Fuzato, que treina com o elenco principal, foi a campo para realizar sua estreia. O goleiro chegou para ser reserva imediato de Léo Jardim e, ao contrário das últimas duas temporadas, assinou vínculo com o próprio Vasco. Antes, o Cruz-Maltino contratara Ivan Quaresma por empréstimo (Corinthians), assim como Keiller (Internacional).

