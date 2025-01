Projeto de Ronaldinho Gaúcho, Manual do Bruxo ultrapassa 300 mil inscritos

Recém-lançado por Ronaldinho Gaúcho, o Manual do Bruxo já acumula mais de 300 mil inscrições para a seleção de talentos do craque. Em 26/1, haverá uma live exclusiva de apresentação. Contará com R10 ao lado dos jornalistas Fernanda Gentil e Guido Nunes, para trazer mais detalhes sobre o novo ecossistema de seletiva para jovens atletas.

Por meio de uma ação inovadora, Ronaldinho vai oferecer aulas completas sobre seus dribles e jogadas que sempre foi capaz de fazer. Os alunos do projeto terão a oportunidade de demonstrar seus talentos em seletivas presenciais organizadas pelo craque, inicialmente em todo o Brasil. O ídolo apresentará uma série de atributos técnicos que um bom atleta de futebol deve ter.

Os interessados em participar do projeto já somam mais de 300 mil em quase 260 grupos no WhatsApp. Para não perder nenhum detalhe, basta se cadastrar no site oficial www.manualdobruxo.com.br.

“Há enorme interesse do público em participar do Manual do Bruxo. As mais de 300 mil inscrições, até o momento, representam a confiança e a expectativa de jovens na capacidade de Ronaldinho para ensinar suas principais habilidades”, afirma Sérgio Estevam Jr., presidente executivo da Growth Venture, empresa responsável pelo projeto.

“Disponível em vários países, o Manual do Bruxo vai revolucionar a descoberta de talentos com um ecossistema inovador. Estabelecerá um marco no conceito de Digital Brand Licensing. Com o endosso de Ronaldinho, o projeto conectará milhões de pessoas. Permitirá que talentos revelem seu potencial”, afirma Fabiano Veronezi, CEO da Fama Licenciamentos e mentor do Manual do Bruxo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.