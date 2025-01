Torcida do Santos pede retorno de Neymar

A torcida do Santos quer o retorno de Neymar para a equipe. Na vitória do Peixe por 2 a 1 contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, os torcedores cantaram pedindo que o craque volte para a casa.

“Olê, olê, olê, olá, volta pra sua casa Neymar!”, cantava a torcida.

Torcida do Santos no jogo contra o Mirassol, na Vila Belmiro: “Olê, olê, olê, olá, volta pra sua casa Neymar!” ?????: @lucasdsbarros pic.twitter.com/8l9AHd2Uen — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 17, 2025

Atualmente Neymar defende o Al-Hilal. No entanto, o vínculo do brasileiro com o clube termina no meio deste ano e, dessa forma, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. No entanto, o seu destino pode ser a MLS. Ele está na mira do Chicago Fire e Inter Miami.

Vivendo os últimos meses no clube saudita, Neymar não deve atuar na principal competição. O técnico Jorge Jesus, disse que o jogador não deve ser inscrito no campeonato saudita. Porém, afirmou que conta com Neymar na Champions League da Ásia e também no Mundial de Clubes.

Neymar está no Al-Hilal desde 2023, mas soma apenas sete partidas pelo clube saudita. Ele sofreu com uma lesão que o deixou de fora por mais de um ano e, quando retornou, teve outras pequenas lesões que o impossibilitou de estar mais em campo.

Neymar pelo Santos

O craque brasileiro foi revelado pelo Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.

Além disso, ele também conquistou alguns títulos. Foram três campeonatos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Conmebol Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Vale lembrar que também foi pelo clube paulista que o atacante conquistou o Prêmio Puskas da Fifa de gol mais bonito da temporada de 2011. O gol histórico foi na derrota para o Flamengo por 5 a 4, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

