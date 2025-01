Nsports aumenta transmissões estaduais com estreias neste fim de semana

A empresa Nsports segue em 2025 consolidando seu papel com o torcedor brasileiro como referência nas transmissões esportivas pelo Brasil e fora dele. Afinal, neste fim de semana será marcado por grandes momentos para os admiradores dos campeonatos estaduais. A estreia do Campeonato Mineiro, o início das transmissões do Campeonato Catarinense e a continuidade do Campeonato Paranaense prometem agitar a programação da plataforma.

Desse modo, o Campeonato Mineiro, suas atenções se voltam para o confronto entre Democrata GV e Villa Nova, que acontece no domingo pela manhã, marcando o pontapé inicial das transmissões da competição na Nsports. Já no Catarinense, que entra na sua segunda rodada, a plataforma traz dois jogos: Figueirense x Hercílio Luz no sábado e Criciúma x Concórdia no domingo.

Todavia, o Paranaense já está o mais rápido possível e com números impressionantes. Até o momento, a competição ultrapassou, portanto, a marca de 2 milhões de visualizações somente no YouTube, consolidando seu sucesso entre os torcedores. Assim, neste fim de semana, a rodada segue com cinco jogos ao vivo, incluindo duelos de destaque como Azuriz x Athletico PR e Cascavel x Coritiba.

Confira a agenda completa de transmissões ao vivo deste fim de semana

Sábado (18/1)

?15h30 – São Joseense x Cianorte (Paranaense)

16h – Azuriz x Athletico PR

16h – Londrina x Maringá

19h – Figueirense x Hercílio Luz

Domingo (19/1)

?10h – Democrata GV x Villa Nova (Mineiro)

16h – Cascavel x Coritiba (Paranaense)

16h – Criciúma x Concórdia (Catarinense)

18h30 – Paraná Clube x Andraus (Paranaense)

18h30 – Operário x Rio Branco

Onde assistir: Nsports

Youtube: youtube.com/@NSPORTS_OFICIAL

Claro TV canal 566

Vivo Play 567

SKY+ canal 566

Zapping Canal 24

