Gregore se reúne com Textor e deve permanecer no Botafogo

Depois da forte proposta do Al Rayyan, clube do técnico Artur Jorge, Gregore deve permanecer no Botafogo em 2025. O clube do Qatar não atendeu aos pedidos do Alvinegro, e John Textor, dono da SAF, recusou a proposta. Além disso, o empresário conversou com o volante de 30 anos e conseguiu segurá-lo. A única chance de saída agora é o pagamento da multa rescisória.

O Al Rayyan fez uma proposta na casa de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15,2 milhões). No entanto, os valores não agradaram ao Botafogo. Entretanto, Gregore e seu estafe ficaram bem satisfeitos com a oferta do solário, quatro a cinco vezes maior que o seu atual. Mas a boa fase do jogador no Brasil e as conversas com Textor foram importantes para convencê-lo da permanência.

Além disso, nas conversas com Textor, o volante disse que está feliz no Botafogo. O Glorioso, assim, também avisou que só negocia Gregore com o Oriente Médio mediante pagamento da multa.

Gregore tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026 e é considerado uma peça-chave pela diretoria, e de difícil reposição no mercado. Na última temporada, foram 56 jogos, com três gols, duas assistências e dois títulos históricos. Nesta semana, ele se apresentou normalmente no CT Lonier e deu início aos trabalhos da pré-temporada alvinegra.

Saídas do Botafogo

Após a temporada exitosa de 2024, o Botafogo teve várias saídas. Deixaram o clube os seguintes jogadores: Gatito (goleiro), Rafael (lateral-direito, se aposentou), Pablo (zagueiro), Adryelson (zagueiro), Hugo (lateral-esquerdo), Marçal (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Romero (meia), Eduardo (meia), Almada (meia), Luiz Henrique (atacante) e Tiquinho (centroavante). Nesta sexta-feira, o atacante Júnior Santos, aliás, acertou sua ida para o Atlético. O Jogada10 soube que o atacante está por detalhes para ser anunciado pelo Galo.

