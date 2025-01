Noroeste x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Noroeste neste sábado (18/01), às 18h30, no estádio Alfredo de Castilho, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão estreou com vitória o Estadual, ao bater a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque. Contudo, o time de Bauru também venceu na primeira partida pelo mesmo placar, contra o Velo Clube. Assim, as duas equipes chegam para tentar manter o 100% na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Noroeste

O Noroeste estreou bem e venceu na volta à elite do Paulistão. Afinal, a = equipe se impôs mesmo fora de casa e venceu o Velo Clube por 2 a 0, mesmo fora de casa. Assim, a tendência é que a base da equipe que triunfou no jogo anterior seja mantida. Aliás, o que é praticamente certo é a dupla de ataque, que conta com Luiz Thiago e Carlão, dois jogadores identificados com a torcida e com fama de artilheiros com a camisa alvirrubra.

Como chega o Palmeiras

Para a próxima partida, nomes como Raphael Veiga, Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez e Flaco López, que terminaram o ano como titulares e foram poupados do jogo de estreia, devem aparecer na escalação principal. Em contrapartida, os que foram acionados diante da Portuguesa devem ficar de fora dessa vez. Além disso, o volante Zé Rafael segue cronograma individualizado de pré-temporada prolongada por conta de dores lombares e realiza trabalhos à parte com membros do CT. Por fim, Bruno Rodriguez, Piquerez e Paulinho seguem no departamento médico.

NOROESTE X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 2ª rodada

Data e horário: 18/01/2025 (quarta-feira), às 18h30, horário de Brasília.

Local: Estádio Alfredo de Castilho, Bauru (SP)

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon e Cicinho, Miraíma, Denner e Jesus, Felipe, Carlão e Lopes. Técnico: Paulo Comelli.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba (Weverton); Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Cauan de Almeida.

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Izabele de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda

