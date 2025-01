Botafogo está perto de vender Luiz Henrique para o Zenit

O Botafogo está perto de vender o atacante Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia. Após tentativas de John Textor em convencer o jogador a permanecer no clube, o Pantera deve voltar mesmo ao futebol europeu. O valor da negociação gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões na cotação atual). A venda do brasileiro ainda não está sacramentada, mas bem adiantada, de acordo com o “Uol”.

Luiz Henrique chegou a cogitar a possibilidade de acerto com o Olympique Lyon, clube que também pertence à rede da Eagle Football, empresa gerida por John Textor. Entretanto, as limitações financeiras do clube francês impediram um acerto.

Contudo, os empresários de Luiz Henrique estavam atentos a outras oportunidades de mercado e chegaram também a receber duas sondagens da Premier League, elite do futebol inglês, além de uma proposta da Fiorentina. As ofertas, no entanto, não agradaram à SAF do Botafogo em um primeiro momento.

A tendência agora é que as partes sigam conversando para chegarem em denominador comum. O desejo de Luiz Henrique em retornar ao futebol europeu, onde já defendeu o Real Betis, da Espanha, também tem peso nas negociações.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo e do Lyon, John Textor sempre deixou a decisão nas mãos de Luiz Henrique. Ele chegou ao Botafogo no começo de 2024 e teve uma trajetória vitoriosa pelo alvinegro. Em 55 jogos, o jogador marcou 12 gols e deu cinco assistências. Eleito o “Rei da América”, Luiz Henrique marcou um dos gols do Botafogo na decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG.

