Sport x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport Recife recebe o Retrô neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A Fênix de Camaragibe se encontra na quarta posição da tabela, enquanto o Leão do Norte vem logo em seguida, em quinto lugar. Então confira as principais informações sobre o duelo.

Onde assistir

A Globo vai transmitir a partida na tv aberta apenas no estado de Pernambuco.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro conquistou dois empates no Estadual até o momento. Ficou em 1 a 1 com o Afogados fora de casa e, posteriormente, novamente 1 a 1 com o Decisão, mas dessa vez em casa. Assim, para o próximo jogo, o Leão deve seguir com a equipe Sub-20 e a estreia dos titulares, que estão na pré-temporada com o técnico Pepa, deve acontecer somente na Copa do Nordeste. Em quinto lugar na tabela, com apenas dois pontos, precisa conquistar uma importante vitória em casa.

Como chega o Retrô

O Azulão perdeu na estreia da competição para o Maguary, por 3 a 1, em casa. Novamente como mandante, se recuperou ao vencer o Afogados por 1 a 0. Assim, quer seguir numa sequência de vitórias para para se aproximar do topo da tabela. Atualmente, está ocupando o quarto lugar, com três pontos conquistados.

SPORT X RETRÔ

Campeonato Pernambucano – 3ª rodada

Data e horário: 18/01/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro – Recife (PE)

Sport: Davi; Neto, Marcelo Ajul, Felype e Rafinha; Adriel, Gago e Ramon; Micael, Jeffinho e Enzo Vagner. Técnico: César Lucena

Retrô: Darley; Gedeílson, Rayan, Denílson e Luiz Henrique; Gledson, Jonas e Diogo Guerra; Mascote, Felipe Augusto e Radsley. Técnico: Evaristo Piza

Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Fernando Antonio da Silva Junior

