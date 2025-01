Hulk rechaça rivalidade com Gabigol e fala sobre permanência no Atlético

Hulk é um dos principais nomes do atual elenco do Atlético e já figura entre os grandes nomes da história do clube. O atacante se prepara para mais uma temporada com a camisa alvinegra, que contará com um ingrediente a mais em 2025: a presença de Gabigol em Belo Horizonte.

No entanto, ele não fala em rivalidade com o novo atleta do Cruzeiro e garante que isso é mais algo voltado para torcedores e jornalistas.

“Essa rivalidade é para vocês da mídia, para os torcedores, que é natural. Isso acontece em grandes jogos. É igual jogar Barcelona contra Real Madrid, Messi contra Ronaldo. São jogadores que, teoricamente, se destacam mais. Tanto eu quanto o Gabigol, por fazermos muitos gols, acabamos nos destacando um pouco mais”, ressaltou Hulk, destacando que prefere vencer partidas a ter destaque pessoal.

“E é natural que coloquem um contra o outro assim, mas é uma briga saudável. (…) Mas eu prefiro não fazer gol e ganhar o jogo. O mais importante é sempre terminar a partida e comemorar a vitória”, afirmou.

Propostas

Por ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, Hulk recebe sondagens de outros clubes. No entanto, ele quer continuar em Minas Gerais.

“É natural que, em todas as janelas, haja sondagens, cogitações, e eu recebo muitas ligações. Mas estou bem, estou feliz no Galo, muito feliz morando em Lagoa Santa (Região Metropolitana de BH). Já estamos adaptados. O futuro está sempre nas mãos de Deus, mas o que posso dizer é que estou muito feliz e amo jogar pelo Galo. Já sou mineiro, né? Tenho o título de cidadão mineiro”, finalizou.

