São Paulo x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitrgem

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (18/01), às 20h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Paulista chega nesta fase da competição após despachar Juventude e Fluminense. Já a Raposa se impôs diante da Portuguesa e do Bahia, sonhando chegar pelo segundo ano seguido na decisão da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista chega nas quartas de final da Copinha com moral. Afinal, a equipe eliminou o Fluminense nas oitavas, um dos candidatos ao título. Agora terão pela frente o último vice-campeão do torneio, o Cruzeiro, para mostrar que estão prontos para brigar pelo pentacampeonato. Contudo, o técnico Allan Barcellos não contará com o lateral-esquerdo Rickelme e o meio-campista Guilherme Batista, ambos lesionados. Por fim, a aposta do treinador está no sistema defensivo, que tomou apenas um gol em toda a competição até aqui.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas de final da Copinha depois de eliminar a Portuguesa na terceira fase, vencendo por 3 a 1 e o Bahia por 3 a 0. Aliás, a Raposa não perdeu nenhum jogo na competição, com quatro vitórias e dois empates, marcando doze gols e sofrendo apena três. O destaque, inclusive, fica realmente para o sistema ofensivo, que vem sendo a grande arma do clube na competição, com destaque para Kenji, com três gols na competição.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

Quartas de final da Copinha 2025

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco. Técnico: Allan Barcellos.

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Janderson, Kauã Prates, Bruno Alves e Murilo Rhikamn; Nicolas Pontes, Jhosefer e Felipe Morais; Fernando, Kenji e Rayan. Técnico: Luciano Dias.

Árbitro: Dener William da Silva

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Matheus Guilherme Biselli da Cruz

VAR: Demetrius Pinto Candançan

