Com show de bola, Palmeiras arrasa Audax e está nas quartas da Copinha

O Palmeiras arrasou o Audax no fim da tarde desta sexta-feira, 17/1, pelas quartas de final da Copa São Paulo. Na Arena Barueri, venceu por 4 a 0, com três tentos de Erick Belé ainda no primeiro tempo e Riquelme Fillipi na etapa final. Apesar do hat-trick de um companheiro, o destaque foi o excelente lateral-direito Gilberto. Afinal, ele fez um lançamento de Gérson que originou o primeiro gol, a grande jogada que iniciou o segundo tento e a assistência para outros dois gols.

O Palmeiras agora espera o vencedor de Grêmio x Bragantino, que ainda jogam nesta sexta-feira, para saber qual seu rival nas semifinais. O duelo será no domingo.

Baile Palmeirense

O Palmeiras deu um show tático no primeiro tempo. A estratégia era aproveitar a força do time pela direita do ataque, com o lateral Gilberto muito ligado. Depois de Sorriso perder uma boa chance, aos 21 minutos a porteira foi aberta quando Gilberto lançou Riquelme Fillipi pela direita e cruzou para Erick Belé. Ele se enrolou um pouco diante da marcação dupla, mas conseguiu se desvencilhar e tocar para fazer 1 a 0. Aos 31, mais uma boa jogada de Gilberto, que achou Edney bem colocado. Este viu Belé bem posicionado na área e rolou para a bomba do garoto para o gol. Enfim, Belé ampliou para 3 a 0, escorando cruzamento perfeito de Gilberto.

Começou o segundo tempo e, com 25 segundos, Gilberto disparou pela esquerda e cruzou para a conclusão de Riquelme Fillipi, que colocou 4 a 0 no placar e celebrou seu sexto gol (é o artilheiro da Copinha ao lado de Ryan, do São Paulo). Com tamanha vantagem, o técnico Lucas Andrade foi logo tirando seis titulares. Assim, o jogo perdeu em força. Aliás, quando começou a chover fortemente, as chances minguaram. Mas já estava de bom tamanho para o Verdão, que chegou a fazer um gol no último, lance. Contudo anulado por impedimento.

AUDAX 0x4 PALMEIRAS

2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: 17/1/2024

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

AUDAX: Tosti; Bryan, Felipe, Guilherme e Marcos; Lucas (Otto, Intervalo), Pedro Guilherme (Murillo, 41’/2ºT) e Pedro Gomes (Henry, 34’/1ºT); Matheo (Leonan, 41’/2ºT), Caio (Paulo Reis, 41’/2ºT) e Michelangelo (Klayton, 34’/1ºT). Técnico: Roberto Martins

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto (Giulio, 11’/2ºT), Robson (David, 11’/2ºT), Gabriel Vareta e Arthur; Ramon, Rafael Coutinho (Diogo, 11’/2ºT) e Erick Belé (Agner, 21’/2ºT); Edney, Riquelme Fillipi (Juan Gabriel, 21’/2ºT) e Sorriso (André Lucas, 11’/2ºT). Técnico: Lucas Andrade.

Gols: Erick Belé, 21’/1º (0-1); Erick Belé, 32’/1ºT (0-2); Erick Belé 35’/2ºT (0-3); Riquelme Fillipi, 25 segundos do 2ºT (0-4)

Árbitro: Renan Pantoja

Assistentes: Diogo Cruz e Alexandre Silva

Cartões Amarelos: Guilherme, Bryan, Felipe (AUD)

